Реднапп хочет, чтобы Слуцкий остался в Англии

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Реднапп хочет, чтобы Слуцкий остался в АнглииИзвестный английский специалист Харри Реднапп прокомментировал увольнение Леонида Слуцкого с должности главного тренера "Халл Сити".

"Очень расстроен новостями об уходе вашего тренера из "Халл Сити". Мне жаль, что он потерял работу. Я ушёл из "Бирмингема" до встречи с "Халлом", но слышал много положительных отзывов о нём. Это великолепный парень. Подобное отмечали все, с кем говорил о Леониде. Например, капитан "Халла" Доусон. Видел интервью полузащитника Мейлера на телевидении – он назвал тренера фантастическим.

Это очень сложный клуб. Знаю, что там тяжёлые владельцы… Позор, что "Халл" продал лучших футболистов перед началом сезона. Если игроков нет, то и результата не будет, какой бы тренер ни работал с командой.

Тут дело в "Халле". Если бы Леонид трудоустроился в правильный клуб, то всё было бы иначе. Передайте ему, что я расстроен и хочу, чтобы он продолжил работать в Англии. Это работоспособный, умный парень. У него всё получится", - отметил он.

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