Реднапп хочет возглавить сборную Шотландии
Экс-тренер "Бирмингема" Харри Реднапп заявил, что хочет поработать в сборной Шотландии.
"Конечно, я заинтересован, это фантастическая работа. Думаю, Гордон Стракан сделал все что мог. Не считаю, что у меня есть шансы, но тому, кто займёт этот пост, не придётся жалеть" - приводит слова Реднаппа BBC.
Напомним, что Стракан ушел в отставку после того, как сборная Шотландии не смогла пробиться на ЧМ-2018.
Читайте также: Эллардайс может стать наставником сборной Шотландии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Раз лидер, два лидер: "Манчестер Сити" сразится в Кубке Лиги с "Вулверхэмптоном"
-
Кубковый выезд каталонцев: "Барселона" в гостях у "Мурсии"
-
"Суонси" и "Манчестер Юнайтед" разыграют путевку в четвертьфинал Кубка лиги
-
Роналду признан лучшим игроком мира по версии ФИФА
-
Буффон - лучший вратарь года по вресии ФИФА
Лента новостей
-
На Анчелотти появился новый претендент
-
"Атлетико" интересуется защитником "Интера"
-
"Вест Хэм" намерен пригласить Нагельсмана
-
Гари Невилл хочет тренировать "Эвертон"
-
"Милан" прекратил сотрудничество с "Adidas"
-
Обамеянг не сыграет с "Магдебургом"
-
Тухель готов возглавить "Эвертон"
-
Де Брюйне продлит контракт с "Манчестер Сити"
-
"Порту" намерен продать Касильяса
-
"Лестер" определился с новым главным тренером
-
Куман прокомментировал своё увольнение из "Эвертона"
-
Переход Мины в "Барселону" под угрозой срыва
-
Монтелла: "Состав "Милана" на многое способен"
-
Гендиректор "Крыльев Советов" опроверг слухи о возможной отставке Тихонова
-
"Реал" опасается провокаций в Каталонии
-
Виллаш-Боаш рассказал о несостоявшихся переходах Фалькао и Моутинью в "Зенит"
-
"Эвертон" определился с новым наставником команды
-
Джикия назвал самого техничного игрока "Спартака"
-
Неймар: "Возможно, в следующем году буду ближе к тому, чтобы выиграть награду лучшему игроку мира"
-
Игроки "Челси" выразили недовольство работой Конте
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1