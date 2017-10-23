Реднапп хочет возглавить сборную Шотландии

Экс-тренер "Бирмингема" Харри Реднапп заявил, что хочет поработать в сборной Шотландии.

"Конечно, я заинтересован, это фантастическая работа. Думаю, Гордон Стракан сделал все что мог. Не считаю, что у меня есть шансы, но тому, кто займёт этот пост, не придётся жалеть" - приводит слова Реднаппа BBC.

Напомним, что Стракан ушел в отставку после того, как сборная Шотландии не смогла пробиться на ЧМ-2018.

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