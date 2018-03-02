Реднапп: "Настало время Венгеру уйти в отставку"

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Реднапп: "Настало время Венгеру уйти в отставку"

Экс-наставник "Тоттенхэма" Харри Реднапп считает, что Арсен Венгер должен покинуть "Арсенал".

"Я думаю, что Венгер проделал великолепную работу в "Арсенале", однако настало время уйти в отставку. Последние результаты команды говорят о том, что "Арсеналу" нужны перемены" - приводят слова Реднаппа английские СМИ.

Напомним, что Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 года.

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