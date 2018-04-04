Реднапп назвал фаворита Лиги Европы

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Реднапп назвал фаворита Лиги Европы

Английские специалист Харри Реднапп поделился мнением о фаворитах Лиги Европы.

"Абсолютно уверен, что "Арсенал" - фаворит Лиги Европы. Ему необходим этот трофей, иначе сезон будет максимально провальным. "Арсенал" не выиграет вообще ничего и даже не попадет в Лигу Чемпионов! Думаю, что в Лиге Европы победит либо "Атлетико", либо "Арсенал". ЦСКА? Нет шансов. Вашей команде не повезло с жеребьевкой. "Арсенал" слишком силен: сильные игроки, великолепный тренер" - приводят слова Реднаппа российские СМИ.

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