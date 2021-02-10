Реднапп назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ

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Реднапп назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп заявил, что чемпионом Англии в нынешнем сезоне станет "Манчестер Сити".

"Борьба за титул окончена. "Манчестер Сити" сохранит первое место до конца сезона. Они играют так, словно являются командой из другой лиги. Я не вижу команду, которая способна остановить "Сити". Они просто невероятно сыграли против "Ливерпуля", - приводит слова Реднаппа Manchester Evening News.

"Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги с пятиочковым отрыв от ближайшего преследователя и имеет один матч в запасе.

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