Реднапп назвал лучшего футболиста АПЛ

1 Теги манчестер ситикевин де брюйне

Реднапп назвал лучшего футболиста АПЛ

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Реднапп высоко отозвался о хавбеке "Манчестер Сити" Кевине Де Брюйне.

"Он превосходит остальных игроков на поле. Не ожидал, что кто-то сможет перебить уровень Давида Силвы, однако Де Брюйне завышает планку. Такое чувство, что вокруг него силовое поле - никто не может отобрать у него мяч. Его великолепные передачи всегда вскрывают защиту.

Игра Де Брюйне без мяча на совершенно ином уровне. Его не включили в команду года, однако для меня он - футболист года. Сейчас он лучший футболист АПЛ с огромным отрывом", - приводит слова Реднаппа Sky Sports.

В текущем сезоне АПЛ Де Брюйне провел 25 игр, забил 8 голов и отдал 17 ассистов.

Читайте также: "Ливерпуль" хочет переманить Де Брюйне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стала известна дата предварительного судебного заседания по иску "Локомотива" к Геркусу

Стала известна дата предварительного судебного заседания по иску "Локомотива" к Геркусу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 26 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 54
3 Лестер Сити Лестер Сити 26 50
4 Челси Челси 26 41
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 40
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 38
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 36
9 Эвертон Эвертон 26 36
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 34
11 Бернли Бернли 26 34
12 Саутгемптон Саутгемптон 26 31
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 26 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 26 18
Полная таблица

топ-5 тегов