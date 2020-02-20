Реднапп назвал лучшего футболиста АПЛ

Экс-игрок "Ливерпуля" Джейми Реднапп высоко отозвался о хавбеке "Манчестер Сити" Кевине Де Брюйне.

"Он превосходит остальных игроков на поле. Не ожидал, что кто-то сможет перебить уровень Давида Силвы, однако Де Брюйне завышает планку. Такое чувство, что вокруг него силовое поле - никто не может отобрать у него мяч. Его великолепные передачи всегда вскрывают защиту.

Игра Де Брюйне без мяча на совершенно ином уровне. Его не включили в команду года, однако для меня он - футболист года. Сейчас он лучший футболист АПЛ с огромным отрывом", - приводит слова Реднаппа Sky Sports.

В текущем сезоне АПЛ Де Брюйне провел 25 игр, забил 8 голов и отдал 17 ассистов.

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