Реднапп: "Не думаю, что Англия должна бойкотировать Чемпионат Мира"

Бывший наставник "Тоттенхэма" Харри Реднапп прокомментировал информацию о том, что сборная Англии может бойкотировать Чемпионат Мира-2018.

"Я слышал о возможном бойкоте. Я читал, что был отравлен человек, но, честно говоря, не хочу вдаваться в детали этого инцидента. Все равно мы не можем знать полной картины. Никто не знает, что произошло на самом деле, а в новостях могут говорить что угодно.

Не думаю, что мы должны бойкотировать чемпионат мира. Англия попала туда и должна играть. Уверен, что никакого бойкота не будет. Это очень странная ситуация. Я не знаю, что произошло, но знаю, что раньше, во время войн, Россия, Великобритания и США были союзниками. А что происходит сейчас? У меня нет объяснения этому", - приводят слова Реднаппа российские СМИ.

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