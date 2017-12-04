Реднапп: "Не уверен, знаю ли я лучшего укротителя мяча, чем Де Хеа"

Футбольный эксперт Джейми Реднапп поделился мнением о вратаре "Манчестер Юнайтед" Давиде Де Хеа.

"Должен признать, что я ошибся насчет Де Хеа, когда он только прибыл в АПЛ. Я помню этого 20-летнего голкипера, когда он стоял на воротах в форме слишком большой для него. Посмотрел на него и подумал: "Безусловно, физически он не готов к такому чемпионату".

С тех пор он заставил своих критиков проглотить языки. Не уверен, знаю ли я лучшего укротителя мяча, чем Де Хеа. Он словно герой из "Матрицы". Кажется, что Де Хеа замедляет мяч, прежде чем совершить сейв" - приводит слова Реднаппа Goal.com.

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