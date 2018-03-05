Реднапп охарактеризовал игру "Челси" против "Манчестер Сити" как преступление против футбола

Британский телеэксперт Джейми Реднапп поделился мыслями по поводу игры "Челси" в матче 29-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

"Это антифутбол и настоящее преступление против футбола. Такое ощущение, что игроки "Челси" вообще не хотели атаковать. Они отдали "Манчестер Сити" три очка ещё до начала матча" - цитирует Реднаппа Daily Mail.

Стоит отметить, что ранее аналогичное мнение высказал Гари Невилл. | http://soccernews.ru