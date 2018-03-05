Реднапп охарактеризовал игру "Челси" против "Манчестер Сити" как преступление против футбола

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Реднапп охарактеризовал игру "Челси" против "Манчестер Сити" как преступление против футбола

Британский телеэксперт Джейми Реднапп поделился мыслями по поводу игры "Челси" в матче 29-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

"Это антифутбол и настоящее преступление против футбола. Такое ощущение, что игроки "Челси" вообще не хотели атаковать. Они отдали "Манчестер Сити" три очка ещё до начала матча" - цитирует Реднаппа Daily Mail.

Стоит отметить, что ранее аналогичное мнение высказал Гари Невилл. | http://soccernews.ru 

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Итоги и символическая сборная 29-го тура АПЛ

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Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
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20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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