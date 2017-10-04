Реднапп похвалил работу Слуцкого в "Халле"

Известный английский тренер Харри Реднапп расхвалил работу своего коллеги Леонида Слуцкого в клуье Чемпионшипа "Халле".

"Честно говоря, мало знал о Слуцком. Это единственный российский тренер, о котором я слышал, поэтому считаю его лучшим.

На мой взгляд, он уже проделал фантастическую работу в клубе, потому что у него изначально было очень трудное положение. Я знаю, что его обожают футболисты – разговаривал с Доусоном, и он лестно отзывался о Слуцком. В субботу на телевидении мы как раз обсуждали его с журналистами, и мне сказали, что это прекрасный человек. Да он и создает впечатление отзывчивого, добродушного парня.

А еще он очень умен – я восхищаюсь тем, как он чисто говорит на английском языке!" - отметил наставник.

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