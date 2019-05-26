Реднапп помешал Гайскойну устроить дебош в ресторане

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Реднапп помешал Гайскойну устроить дебош в ресторане
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп не дал экс-форварду сборной Англии Полу Гаскойну устроит дебош в ресторане, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, Реднапп вместе с женой ужинал в китайском ресторане, когда в заведение внезапно ворвался пьяный Гаскойн. Сначала Реднапп предложил легендарному футболисту посидеть с ним за столиком, но не сумел этим утихомирить 51-летнего смутьяна. Тогда 72-летний Реднапп усадил Гайскойна в машину и отвез его домой.

Напомним, что у Гаскойна уже неоднократно происходили скандальные выходки на почве злоупотребления алкоголем. Несколько раз экс-футболист лечился в специализированных клиниках.

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