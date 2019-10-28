Реднапп попал в больницу по неожиданной причине
Бывший тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп попал в забавную ситуацию, в результате которой он оказался в больнице, сообщает The Mirror.
По сведениям издания, Реднапп был приглашен в студию телеканала BT Sport, где отработал экспертом. Перед началом программы специалисту вставили наушник в ухо, который он затем попытался снять, но устройство сломалось. Из-за этого часть наушника застряла в ухе тренера.
Реднапп был доставлен в больницу, где врачи сумели извлечь предмет из уха наставника.
В связи с этим, на телеканале было принято использовать наушники накладной формы.
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