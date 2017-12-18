Реднапп предложил "Ливерпулю" обменять Коутиньо на ключевого игрока "Барселоны"

Известный в прошлом английский футболист Джейми Реднапп предложил "Ливерпулю" обменять своего полузащитника Филиппе Коутиньо на форварда каталонской "Барселоны" Луиса Суареса.

" Филиппе Кутиньо выглядел феноменально в игре с "Борнмутом". " Красные" должны наслаждаться им, пока они могут это делать, прежде чем "Барселона" вернется с предложением по нему... У "Барсы" есть несколько сопоставимых с ним игроков. "Ливерпуль" должен предложить "Барселоне" обменять Коутиньо на Луиса Суареса. Атака команды не была такой плодовитой, как в прошлые сезоны, поэтому фанаты хотели бы, чтобы их герой вернулся. Это будет хороший шаг для клуба и Премьер-Лиги ", - цитирует бывшего футболиста Daily Mail.

Напомним, Балаге не видит Коутиньо и Гризманна в "Барселоне". | soccernews.ru