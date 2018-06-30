Реднапп: "Сборная России лучше "Уотфорда"

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Реднапп: "Сборная России лучше "Уотфорда"

Известный английский тренер Харри Реднапп поделился мыслями о силе национальной сборной России.

"Предполагаю, что сборная России находилась бы где-то между АПЛ и Чемпионшипом. Как "Уотфорд". Хотя Россия точно лучше "Уотфорда" - сказал Реднапп.

Отметим, что сборная России впервые в истории вышла в плей-офф Чемпионата Мира - в 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова сразятся с Испанией.

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