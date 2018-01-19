Футбольный эксперт Джейми Реднапп советует "Интеру" приобрести форварда "Ливерпуля" Дэниела Старриджа.

"Старридж смог бы усилить игру "Интера". Он один из лучших форвардов в Европе, очень талантлив. Сейчас ему просто нужно набрать форму, и тогда все будет хорошо" - приводит слова Реднаппа Football Italia.

В текущем сезоне Старридж провел 14 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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