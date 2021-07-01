Реднапп сравнил сборные России и Украины

Фото твиттер Харри Реднаппа

Известный английский тренер Харри Реднапп выбрал между сборными России и Украины.

"Если скажу, что Россия лучше, то расстроятся украинцы. Если скажу, что Украина лучше, то расстроятся русские. Но Украина всё ещё борется за победу [на Евро], она в четвертьфинале, а Россия вылетела после группового этапа. Если следовать этой логике, то сборная Украины лучше", - сказал Реднапп.

Украинцы дошли до 1/4 финала Евро-2020, где сыграют с Англией. В 1/8 финала турнира подопечные Андрея Шевченко выбили Швецию.

Россияне вылетели с Чемпионата Европы по итогам группового этапа, заняв последнее место в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.

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