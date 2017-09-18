Реднапп: "Вряд ли я еще когда-либо буду тренировать"

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Реднапп: "Вряд ли я еще когда-либо буду тренировать"

Известный тренер Харри Реднапп заявил, что он, скорее всего, завершит карьеру.

"Вряд ли я еще когда-либо буду тренировать. Если я смогу кому-то помочь, то с радостью сделаю это. Как было, к примеру, с Дарреном Уошшоллом в "Дерби Каунти", - приводит слова Реднаппа ВВС.

Напомним, что несколько дней назад Реднапп был уволен с поста наставника "Бирмингема".

70-летний Реднапп ранее работал с "Борнмутом", "Вест Хэмом", "Портсмутом", "Саутгемптоном", вновь "Портсмутом", "Тоттенхэмом", "Куинз Парк Рейнджерс" и сборной Иордании. Обладатель Кубка Англии.

Не пропустите: Реднапп: "Я прихожу на работу не потому, что мне нужны деньги". | http://soccernews.ru

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