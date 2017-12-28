Реднапп высказался о трансфере ван Дейка в "Ливерпуль"

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Реднапп высказался о трансфере ван Дейка в "Ливерпуль"

Английский специалист Харри Реднапп прокомментировал трансфер защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка в "Ливерпуль".

"Это сумасшедшие деньги за центрального защитника. Когда он играл в "Селтике", мало бы кто подумал, что он достоин места в команде из первой шестерки. "Саутгемптон" воспользовался шансом и внезапно поднял ценник до небес. Безумная сумма. "Святые" умеют искать замены, но когда им удастся найти ее в этот раз - большой вопрос" - приводит слова Реднаппа Daily Star.

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