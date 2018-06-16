Реднапп: "Я получил огромное удовольствие от игры сборной России"

Известный тренер Харри Реднапп высказался об игре сборной России в матче с Саудовской Аравией (5:0).

"Сборная России - лучшая команда, которую я видел за последние годы! Она великолепна! Я думаю, теперь Россия готова выиграть Чемпионат Мира. Никогда не видел, чтобы российская сборная играла лучше. В матче открытия ваша команда была великолепна. Честно - я получил огромное удовольствие от игры сборной России.

Очень понравился Денис Черышев. Не сомневался в том, что вы проведете фантастический Чемпионат Мира, а теперь я еще и высоко оцениваю шансы команды на успех" - приводят слова Реднаппа российские СМИ.

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