Реднапп: "Я прихожу на работу не потому, что мне нужны деньги"

Известный футбольный специалист Гарри Реднапп пообщался с журналистами после увольнения с поста главного тренера "Бирмингем Сити".

"Болельщики клуба заслуживают большего, и это было моей мотивацией, чтобы остаться в тренерском штабе в текущем сезоне/

Я прихожу на работу не потому, что мне нужны деньги, мне нравится работать, и каждое утро я ухожу из дома в 5:15. Мне хотелось быть тренером, который бы помог "Бирмингему" добиться успехов", - отметил он. | http://soccernews.ru