Реформа Клубного Чемпионата Мира ожидается в 2021 году

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, являющийся членом совета ФИФА, рассказал о скорой реформе Клубного Чемпионата Мира.

"Совет обсудил создание Всемирной лиги, турнира на базе существующего Клубного Чемпионата Мира. Скорее всего, КЧМ в новом формате будет проводиться с 2021 года, причём не исключается, что турнир будет проводиться летом. Направление работы - расширение количества команд. В целом заданное направление было одобрено" - сказал Сорокин.

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