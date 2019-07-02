Регилон близок к переходу в "Севилью"



Левый защитник "Реала" Серхио Регилон перейдет в "Севилью", сообщает AS.

По сведениям издания, севильский клуб арендует футболиста на один сезон без права последующего выкупа. На сделке настоял главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги, который в прошлом сезоне работал с ним в "Реале".

Напомним, что этим летом "Реал" купил левого защитника "Лиона" Ферлана Менди, а также главный тренер команды Зинедин Зидан по-прежнему рассчитывает на Марсело. Таким образом, у Регилона практически не было бы шансов пробиться в составе.

В прошлом сезоне 22-летний Регилон провел за "Реал" 22 матча во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи.

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