Регилон близок к продлению контракта с "Реалом"

Мадридский "Реал" практически договорился о продлении контракта с левым защитником Серхио Регилоном, сообщает Marca.

По сведениям издания, стороны близки к заключению нового соглашения на улучшенных условиях. Детали договора пока остаются неизвестными.

Действующий контракт между 22-летним футболистом и королевским клубом истекает в 2020 году.

В текущем сезоне Регилон сыграл за "Реал" 20 матчей во всех турнирах и сделал 3 ассиста.

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