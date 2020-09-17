Регилон и Бэйл близки к переходу из "Реала" в "Тоттенхэм"

Теги тоттенхэмсерхио регилонгарет бэйлтрансферыреал мадрид

Регилон и Бэйл близки к переходу из "Реала" в "Тоттенхэм"

Вингер Гарет Бэйл и защитник Серхио Регилон в скором времени покинул "Реал" и перейдут в "Тоттенхэм". Трансферы футболистов близки к завершению, утверждает Sky Sports.

По данным источника, Регилон уже проходит медосмотр в Мадриде, Бэйл в свою очередь прибыл на базу клуба, где также пройдет медобследование.

После этих процедур игроки отправятся в Лондон для завершения сделки.

Сообщалось, что "шпоры" арендуют Бэйла, а Регилона купят за 30 млн евро.

Не пропустите: Гарет Бэйл переходит в "Тоттенхэм" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Руководство "Баварии" подтвердило переход Алькантары в "Ливерпуль"

Руководство "Баварии" подтвердило переход Алькантары в "Ливерпуль"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов