Регилон и Бэйл близки к переходу из "Реала" в "Тоттенхэм"

Вингер Гарет Бэйл и защитник Серхио Регилон в скором времени покинул "Реал" и перейдут в "Тоттенхэм". Трансферы футболистов близки к завершению, утверждает Sky Sports.

По данным источника, Регилон уже проходит медосмотр в Мадриде, Бэйл в свою очередь прибыл на базу клуба, где также пройдет медобследование.

После этих процедур игроки отправятся в Лондон для завершения сделки.

Сообщалось, что "шпоры" арендуют Бэйла, а Регилона купят за 30 млн евро.

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