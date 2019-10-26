Регилон летом отказался переходить в "Ювентус"
"Ювентус" пытался заполучить защитника "Реала" Серхио Регилона минувшим летом.
Как сообщает AS, 22-летний футболист отказал "старой синьоре", так как он связывает свое будущее только с "Реалом".
Напомним, что в этом сезоне Регилон на правах аренды выступает за "Севилью", за которую провел 8 игр, отметился одним голов и одним ассистом.
Соглашение испанца с "Реалом" истекает следующим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Вильярреал
|10
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|4
|Гранада
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|17
|5
|Реал Сосьедад
|9
|16
|6
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|7
|Севилья
|9
|16
|8
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|9
|Хетафе
|9
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|Валенсия
|9
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|11
|Леванте
|9
|11
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|Реал Вальядолид
|9
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|Осасуна
|9
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|14
|Алавес
|10
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
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