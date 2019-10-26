Регилон летом отказался переходить в "Ювентус"

"Ювентус" пытался заполучить защитника "Реала" Серхио Регилона минувшим летом.

Как сообщает AS, 22-летний футболист отказал "старой синьоре", так как он связывает свое будущее только с "Реалом".

Напомним, что в этом сезоне Регилон на правах аренды выступает за "Севилью", за которую провел 8 игр, отметился одним голов и одним ассистом.

Соглашение испанца с "Реалом" истекает следующим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

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