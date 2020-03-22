Регилон может не вернуться в "Реал"

Защитник "Реала" Серхио Регилон, выступающий на правах аренды за "Севилью", заявил, что его все устраивает в его нынешнем клубе.

"Мне не на что жаловаться. Я люблю Севилью, команду и одноклубников. Не знаю, что случится в будущем. Летом все решится", - приводит слова Регилона Mundo Deportivo.

В ныеншнем сезоне 23-летний Регилон провел за "Севилью" 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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