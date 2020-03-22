Регилон может не вернуться в "Реал"
Защитник "Реала" Серхио Регилон, выступающий на правах аренды за "Севилью", заявил, что его все устраивает в его нынешнем клубе.
"Мне не на что жаловаться. Я люблю Севилью, команду и одноклубников. Не знаю, что случится в будущем. Летом все решится", - приводит слова Регилона Mundo Deportivo.
В ныеншнем сезоне 23-летний Регилон провел за "Севилью" 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Севилья
|20
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|8
|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|20
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|20
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|20
|14