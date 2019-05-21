Регилон может покинуть "Реал"
Защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон летом может перейти в "Леганес", сообщает AS.
По сведениям издания, футболист не пользуется доверием главного тренера королевского клуба Зинедина Зидана, поэтому задумался об уходе из команды.
22-летний Регилон является воспитанником "Реала". В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах за "Реал" во всех турнирах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действителен до лета 2020 года.
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