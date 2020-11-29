Регилон не понял, чем занимаются игроки "Тоттенхэма" в раздевалке

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Серхио Регилон остался удивлен тем, что его одноклубники решили поиграть в крикет в раздевалке.

"Я не понял", - написал Регилон в своем Twitter, прикрепив видео с партнерами.

I don’t get it pic.twitter.com/8Pq2tjlKQP — Sergio Reguilón (@sergio_regui) November 28, 2020

В нынешнем сезоне 23-летний Регилон провел за "Тоттенхэм" девять матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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