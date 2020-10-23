Регилон объяснил, почему выбрал "Тоттенхэм"

Левый защитник лондонского "Тоттенхэма" Серхио Регилон рассказал, почему решил присоединиться именно к "шпорам".

"Моуринью - тренер мирового уровня. Это серьёзно повлияло на моё решение о переходе. У меня был широкий выбор, но когда я услышал об интересе "Тоттенхэма", то всё было просто", - цитирует испанца Sky Sports.

В сентябре "Тоттенхэм" купил 23-летнего фулбека у мадридского "Реала" за 30 миллионов евро.

В составе новой команды Регилон сыграл 5 матчей и сделал 2 ассиста.

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