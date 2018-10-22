Регилон ответил Серхио Рамосу

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Регилон ответил Серхио Рамосу

Защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон ответил капитану своей команды Серхио Рамосу, с которым у него произошёл конфликт на одной из последних тренировок.

"Я всегда с моей командой и с моим капитаном, завтра - за победой!" - написал Регилон в твиттере в ответ на запись Рамоса.

Напомним, что 32-летний футболист остался недоволен действиями своего более молодого коллеги и пнул в него мячом.

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