Регилон перешёл из "Реала" в "Тоттенхэм"

Мадридский "Реал" объявил о трансфере левого защитника Серхио Регилона в "Тоттенхэм".

Сумма сделки составила 30 миллионов евро. Контракт игрока со "шпорами" рассчитан на пять сезонов.

За новую команду испанский фулбек будет выступать под третьим номером.

Регилон - воспитанник "Реала", за основную команду провёл 22 матча и сделал 3 ассиста. В прошлом сезоне выступал за "Севилью" на правах аренды.

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