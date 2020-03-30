Регилон, принадлежащий "Реалу", рассказал, где хочет продолжить карьеру
Защитник "Реала" Серхио Регилон, выступающий за "Севилью" на правах аренды, заявил, что он хотел бы вернуться в королевский клуб.
"Я счастлив в "Севилье", также как и в "Реале". Но я из Мадрида и моя жизнь связана с этим городом. Поэтому я хотел бы добиться успеха в "Реале". Хочу закончить этот сезон с "Севильей" 30 июля или 30 августа. Не знаю, что ждем меня в будущем", - приводит слова Регилона Diario de Sevilla.
В нынешнем сезоне 23-летний Регилон провел за "Севилью" 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2023 года.
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|Атлетико Мадрид
|20
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|4
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|20
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|20
|33
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|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
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|27
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|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14