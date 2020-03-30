Регилон, принадлежащий "Реалу", рассказал, где хочет продолжить карьеру

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Регилон, принадлежащий "Реалу", рассказал, где хочет продолжить карьеру

Защитник "Реала" Серхио Регилон, выступающий за "Севилью" на правах аренды, заявил, что он хотел бы вернуться в королевский клуб.

"Я счастлив в "Севилье", также как и в "Реале". Но я из Мадрида и моя жизнь связана с этим городом. Поэтому я хотел бы добиться успеха в "Реале". Хочу закончить этот сезон с "Севильей" 30 июля или 30 августа. Не знаю, что ждем меня в будущем", - приводит слова Регилона Diario de Sevilla.

В нынешнем сезоне 23-летний Регилон провел за "Севилью" 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2023 года.

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