Регилон рассказал об уровне знаний испанского языка у Бэйла

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Серхио Регилон рассказал, как он общается с одноклубником Гаретом Бэйлом, с которым он ранее вместе играл за мадридский "Реал".

"Я много общаюсь с Бэйлом. Это началось в "Реале" и продолжается здесь. Мы рядом сидим в раздевалке и говорим на многие темы. Он очень помог мне, когда я перешел в "Тоттенхэм". Он подсказал, где лучше жить, в какие рестораны ходить.

Бэйл говорит на испанском и английском. Его испанский немного похож на индийский, но я понимаю его. Почему он не часто играет в основном составе? У него был некоторый дискомфорт. У Бэйла выдался сложный год, но мы знаем, что он является топ-игроком", - приводит слова Регилона AS.

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