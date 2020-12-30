Регилон высказался о своем уходе из "Реала"

Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон дал комментарий по поводу своего ухода из "Реала".

"Мы даже не разговаривали с Зиданом перед моим переходом в "Тоттенхэм". Это никак меня не задело - даже не удивился такому отношению.

Сейчас вообще тяжело молодым воспитанникам закрепиться в основе. Нужно тяжело работать и доказывать, что ты лучше, чем те, за кого заплачены большие деньги. Трудно закрепиться даже в молодежке.