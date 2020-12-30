Регилон высказался о своем уходе из "Реала"

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Регилон высказался о своем уходе из "Реала"Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон дал комментарий по поводу своего ухода из "Реала".

"Мы даже не разговаривали с Зиданом перед моим переходом в "Тоттенхэм". Это никак меня не задело - даже не удивился такому отношению.  

Сейчас вообще тяжело молодым воспитанникам закрепиться в основе. Нужно тяжело работать и доказывать, что ты лучше, чем те, за кого заплачены большие деньги. Трудно закрепиться даже в молодежке.

Однако, все таки хочу отметить систему "королевского клуба". Академия регулярно выпускает игроков, которые позже переходят в крупные клубы Европы", – приводит слова Регилона As.

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