Регилон высказался после матча 1/8 финала Лиги Европы "Севильи" с "Ромой"

Защитник "Севильи" Серхио Регилон высказался о победе своей команды в матче 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой" (2:0).

Отметим, что футболист забил победный гол.

"Это было прекрасное выступление во всех смыслах. Будем наслаждаться этим вечером, перезарядимся и будем готовы к следующему финалу через несколько дней.

Вся команда, мы сплоченная группа, я горжусь всеми. Мы команда во всех смыслах этого слова. "Севилья" намерена выиграть этот турнир, мы хотим выиграть все, что можем", – заявил Регилон.

В 1/4 финала Лиги Европы "Севилья" сыграет с "Вулверхэмптоном". Встреча состоится 11 августа.

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