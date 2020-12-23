Регресс лидеров, нестабильность и сравнение с Клоппом: почему Фавр не имел шансов в "Боруссии"?

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Регресс лидеров, нестабильность и сравнение с Клоппом: почему Фавр не имел шансов в "Боруссии"?

Армия поклонников "Боруссии" не будет плакать за Фавром. Безэмоциональный, не эпатажний, сухой в комментариях, далек от образа "своего парня", с которым можно выпить пива и затянуть бранную песню о "Шальке". Если коротко – не похож на Клоппа. Всех тренеров Дортмунда до сих пор меряют по Юргену. Серый швейцарец проигрывал ему по всем параметрам, поэтому на снисходительность прессы и фанов рассчитывать было бесполезно. Заслужить респект он мог только фантастическими достижениями. На самом деле Фавр не провалился в Дортмунде, более того – справился очень неплохо. Он пришел в руины после неудачи Петера Босса и застой имени Петера Штогера. Команда была переполнена второсортными и престарелыми футболистами, которые сидели на больших контрактах. А с Фавром появилось улучшение по всем направлениям. Наладилась игра: "Боруссия" стала яркой и интересной вследствие экспериментов (главный – 3-4-3 с Брандтом в центре поля). Санчо, Рейна, Холанд сделали шаг вперед и в разы подорожали. Состав по инициативе тренера расчистили. Появились хорошие результаты. Фавр стал самым успешным тренером в истории клуба по набору очков – 2,09 за матч (дистанция солидная – 30 месяцев). "Боруссия" с ним вернулась на второе место Бундеслиги и навязала полноценную борьбу за чемпионство.

Этого оказалось мало. Ожидания слишком высоки – от "черно-желтых" просто-таки требуют сбросить "Баварию" с насеста. Требуют безосновательно, кстати! В "Боруссии" очень много таланта, но состав слабее на всех позициях. Кое-где разрыв в классе просто грандиозный. Даже форы в виде Нико Ковача во главе Мюнхена было мало. Грубый пример для понимания ситуации. Соотношение стоимости состава "Баварии" и "Боруссии" примерно такое же, как между МЮ и "Эвертоном". Кто-то требует от "ирисок" финишировать выше МЮ (даже с учетом того, что "дьяволов" возглавляет далеко не самый сильный тренер, как и "Баварию" в сезоне-2018/19)? "Боруссия" – заложник реалий Бундеслиги, заложник поиска интриги на вершине таблицы. Вторая по силе команда якобы априори должна бросать вызов первой, а разрыв между ними не имеет значения. Неудивительно, что руководство не планировало досрочно прерывать сотрудничество с тренером (контракт завершался в конце этого сезона) и даже не искало запасные варианты. Фавр отвечал потребностям клуба, развивая таланты и выполняя минимальные турнирные задачи. Он не Клопп, и даже не Нагельсманн. Обычный добротный тренер, который проделал хорошую работу. Не прыгнул выше головы, но вернул команду на ее место. Хотите больше – приглашайте феномена.

Нынешний уровень "Боруссии" – вторая позиция в Бундеслиге и четвертьфинал Лиги Чемпионов. На европейской арене швейцарец выступил хуже, чем должен был, получив порцию заслуженной критики за трусливый футбол в больших матчах. Но и здесь он исправился – в последних поединках с "Баварией" дортмундцы играли смело и красиво. Главная претензия к "Боруссии" – отсутствие стабильности. Команда Фавра сияла, а потом без явных причин проваливала 20-минутки, таймы и целые матчи с середняками. Привычная история для коллектива, в котором половине основы 18-20 лет. Недостаток необходимого менталитета очевиден, параллелей с успешными "шмелями" Клоппа в начале 10-ых не избежать. Но стоит ли все сбрасывать на плечи тренера? В коллективе есть опытные титулованные футболисты в каждой линии. Ройс, Витсель, Джан, Хуммельс, Пищек. Они должны потянуть тинейджеров за собой. Но нет! Капитан стагнирует – смотреть на игру Марко сейчас больно. Витсель также сдал. Пищек добывает последний сезон в клубе. Джан старается примерить роль лидера, но катастрофически часто ошибается в простых эпизодах.

Травмы и индивидуальный регресс сразу нескольких игроков привели к спаду "Боруссии". Санчо играет так, будто мстит за то, что его не отпустили летом. Аканджи разочаровал, пожалуй, уже всех. Менье и близко не стал заменой Хакими. Выпал Геррейро – умер весь левый фланг. Травма Холанда лишила команду глубины атаки и форвардов в принципе. Сейчас безальтернативный центральный нападающий – 16-летний Юссуфа Мукоко. Это не нормально. Руководство явно недоработало на рынке, отказавшись приобрести альтернативу Холланду и сделав ставку на "фальшивых девяток" Ройса и Брандта. За последний месяц игра "Боруссии" полностью испортилась. Дортмунд до сих пор лучший в Бундеслиге по остроте и ударами, но теперь к плохой реализации добавились проблемы и с созданием моментов. Безумное количество ошибок в перепасовках, выход из обороны чаще приводил к моментам на свои ворота, чем на чужие, футболисты не понимали, что делать с мячом. Кошмары на стандартах не прекращались.

Фавр выходит к микрофону и говорит, что одно набранное очко против "Айнтрахта" – это хорошо. Нормальное заявление технократа, который свободный от эмоций и трезво оценивает качество игры своей команды. Но болельщикам и журналистам слышать такое от тренера "Боруссии" дико. Напряжение нарастало, а после погрома от "Штутгарта" увольнение Фавра выглядело неизбежным. Несмотря на все комплименты в адрес швейцарского специалиста, нужно признать, что он потерял контроль над командой и авторитет у футболистов. Футболисты, в свою очередь, потеряли веру в тренера. Хуммельс и Ройс подробно рассказывают о недостатках тактики. Далее спокойно работать Фавр уже не мог, месяц неудач превратил его в вселенское зло, активизировались все хейтеры. Другое дело, что после увольнения наставника лучше не стало. Команда даже не получила эмоционального всплеска. В игровом плане ужас продолжается. Исполняющий обязанности Эдин Терзич пытается сыграть на контрасте и проявляет неистовую активность на бровке, но на такие нюансы можно обращать внимание только тогда, когда есть сдвиг на поле.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Перевел и адаптировал Игорь Малиенко soccernews.ru
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3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
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8 Фрайбург Фрайбург 32 45
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