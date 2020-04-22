Рекоба выбрал между Месси и Марадоной

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Рекоба выбрал между Месси и Марадоной

Бывший игрок "Интера" Альваро Рекоба заявил, что капитан "Барселоны" Лионель Месси сильнее своего легендарного соотечественника Диего Марадоны. Об этом сообщают "Известия".

"Думаю, Месси самый лучший в истории. В детстве я видел, как играет Диего Марадона. Он был невероятным, но Месси - это явление уже очень долгий период. Это еще не все понимают, но это придет в сознание каждого человека, когда он завершит карьеру", - сказал Рекоба.

Месси на протяжении всей карьеры выступает за "Барселону". За это время он провел 718 матчей, забил 627 голов и сделал 261 результативных передач. Вместе с "Барселоной" аргентинец 10 раз становился чемпионом Испании, 4 раза выигрывал Лигу Чемпионов. Кроме того,  он провел 138 матчей и забил 70 голов за сборную Аргентины.

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