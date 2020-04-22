Рекоба выбрал между Месси и Марадоной
Бывший игрок "Интера" Альваро Рекоба заявил, что капитан "Барселоны" Лионель Месси сильнее своего легендарного соотечественника Диего Марадоны. Об этом сообщают "Известия".
"Думаю, Месси самый лучший в истории. В детстве я видел, как играет Диего Марадона. Он был невероятным, но Месси - это явление уже очень долгий период. Это еще не все понимают, но это придет в сознание каждого человека, когда он завершит карьеру", - сказал Рекоба.
Месси на протяжении всей карьеры выступает за "Барселону". За это время он провел 718 матчей, забил 627 голов и сделал 261 результативных передач. Вместе с "Барселоной" аргентинец 10 раз становился чемпионом Испании, 4 раза выигрывал Лигу Чемпионов. Кроме того, он провел 138 матчей и забил 70 голов за сборную Аргентины.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18