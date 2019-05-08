Реконструкция стадиона "Реала" продлится более трех лет
Совет директоров "Реала" утвердил проект реконструкции клубного стадиона "Сантьяго Бернабеу", сообщает официальный сайт мадридского клуба.
Строительными работами займется компания FCC Construction. Проект будет завершен к августу 2022 года. Его стоимость составит 525 миллионов евро.
"Реал" снесет торговый центр возле стадиона и обустроит на его месте парк и зону для отдыха. Сам стадион вырастет в высоту на 12 метров. Это необходимо для сооружения раздвижной крыши. Количество мест увеличено не будет, но в чаше стадиона появится огромный медиаэкран на 360 градусов по всему периметру.
Ожидается, что обновленный стадион будет приносить клубу 25 миллионов евро в год.
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|36
|68
|4
|Хетафе
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|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
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|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30