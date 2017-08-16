Рекорд Гиггза по количеству матчей в АПЛ может быть побит в ближайшее время

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Рекорд Гиггза по количеству матчей в АПЛ может быть побит в ближайшее время

В ближайшее время может пасть рекорд Райана Гиггза, который на данный момент провёл в АПЛ больше всех игр - 632.

Валлиец завершил карьеру в 2014 году, тогда как его главный преследователь по-прежнему выступает в английском первенстве. Речь о хавбеке Гарете Бэрри, который недавно сменил "Эвертон" на "Вест Бромвич".

36-летний полузащитник, отыгравший 53 игры за сборную Англии, на данный момент имеет в своём активе 628 матчей в АПЛ. Учитывая, что в "Вест Бромвиче" доверяют ветеранам, уже через месяц другой рекорд Гиггза может пасть. 

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