Рекорд Венгера остановился на 828 матчах в Премьер-Лиге

Сегодня главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер провел свой последний матч "у руля" команды, которую он возглавлял на протяжении 22-х лет.

В сумме 68-летний специалист сыграл вместе со своей командой 1 235 игр - 716 побед, 266 ничьих и 253 поражений. В рамках АПЛ статистика француза выглядит так: 828 матчей - 476 побед, 199 ничьих и 153 поражений. По количеству проведенных матчей в качестве тренера в Премьер-Лиге Венгер является рекордсменом.

Напомним, Венгер побил рекорд Фергюсона. | soccernews.ru