Рекордное приобретение "Атлетико" травмировалось в дебютной игре

Новичок "Атлетико" Жоау Фелиш травмировался в дебютной игре за клуб.

Как сообщает Marca, это произошло во время товарищеской игры против "Нумансии" (3:0). 19-летний игрок вынужден был покинуть поле на 27-й минуте игры.

Напомним, что "Атлетико" приобрел Фелиша этим летом за рекордные для клуба 120 миллионов евро.

В прошлом сезоне Фелиш выступал за "Бенфику", где провел 42 игры, забил 20 голов и отдал 8 ассистов.

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