Рекордное приобретение "Атлетико" травмировалось в дебютной игре
Новичок "Атлетико" Жоау Фелиш травмировался в дебютной игре за клуб.
Как сообщает Marca, это произошло во время товарищеской игры против "Нумансии" (3:0). 19-летний игрок вынужден был покинуть поле на 27-й минуте игры.
Напомним, что "Атлетико" приобрел Фелиша этим летом за рекордные для клуба 120 миллионов евро.
В прошлом сезоне Фелиш выступал за "Бенфику", где провел 42 игры, забил 20 голов и отдал 8 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32