Рекордсмен АПЛ Гарет Бэрри объявил о завершении карьеры

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Рекордсмен АПЛ Гарет Бэрри объявил о завершении карьеры

Известный английский футболист Гарет Бэрри принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Бывший полузащитник сборной Англии завершил карьеру в возрасте 39 лет.

Последним клубом хавбека был "Вест Бромвич". Также он выступал за "Астон Виллу", "Манчестер Сити" и "Эвертон".

Бэрри принадлежит рекорд АПЛ по числу матчей в лиге. Его достижение - 653 игры в высшем английском дивизионе.

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