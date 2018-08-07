Рекордсмен ЧМ завершил международную карьеру
Вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари объявил о завершении международной карьеры.
"После долгих размышлений я решил закончить карьеру в сборной. С момента моего первого матча за национальную команду прошло 22 года, 4 месяца и 12 дней. Считаю, что это самый подходящий момент для завершения выступлений. Я был горд играть за сборную, трудиться день и ночь ради всего египетского народа, я достиг того, о чём мечтал. Хочу поблагодарить за поддержку мою семью, моего отца и всех болельщиков. Надеюсь, что я выполнил свою миссию" - написал Эль-Хадари на своей странице в Facebook.
Напомним, что египетский страж ворот на прошедшем мундиале в России установил рекорд Чемпионатов Мира, став самым возрастным игроком в истории турнира (45 лет и 5 месяцев).
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