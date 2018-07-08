Рекордсмен сборной России объяснил Смолову, как нужно было бить пенальти

Экс-нападающий сборной России Олег Саленко считает, что Федор Смолов должен был по-другому бить пенальти в матче 1/4 финала Чемпионата Мира-2014 с Хорватией (2:2, по пенальти 3:4).

"Все сложилось воедино. Пенальти – это все-таки везение. Просто исполнение 11-метровых у нас чуть-чуть подхрамывает. Мимо ворот вообще никогда нельзя бить. Наверное, это уже усталость сказалась. Все-таки отбегали 120 минут. Плюс Дзюба, Черышев были заменены. Что ж, это лотерея, в которой мы проиграли. Жалко, конечно. Дотянули до 11-метровых, а дальше не смогли

Исполнять пенальти так, как Смолов можно, но если ты уверен, что забьешь. Я во всех командах спокойно катил. По Смолову было видно, что нервничает. Значит, ему надо было пробивать на силу", - приводят слова Саленко российские СМИ.

Напомним, что Саленко стал лучшим бомбардиром Чемпионата мира-1994 с шестью голами и это является рекордом для сборной России.

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