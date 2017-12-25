Рексач: "Вклад Паулиньо в победу "Барселоны" - огромен"

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Рексач: "Вклад Паулиньо в победу "Барселоны" - огромен"Известный испанский тренер Карлес Рексач похвалил полузащитника каталонской "Барселоны" Паулиньо за матч против мадридского "Реала".

"Он отличается от других, у него нет таких проходов, как у Ракитича или Иньесты, но вклад Паулиньо в победу "Барсы" - огромен. Бразилец прекрасно взаимодействует с Месси - это самое главное, но он также отлично вписывается в игру "Барсы" при Вальверде... Я очень поражен голевым инстинктом, который он демонстрирует", - цитирует 70-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" заинтересовалась уже третьим игроком "Лиона". | soccernews.ru

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