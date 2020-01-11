Ремейк прошлогоднего финала ЛЧ, футбольная Италия и мадридское дерби в Саудовской Аравии: разбираем, что посмотреть на выходных

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Ремейк прошлогоднего финала ЛЧ, футбольная Италия и мадридское дерби в Саудовской Аравии: разбираем, что посмотреть на выходных

"Лацио" – "Наполи"
11 января, 20:00. Рим, "Стадио Олимпико"
Столица Италии станет едва ли не главным центром европейского футбола в этот уикенд. Первой частью большого футбольного действа станет встреча "Лацио" и "Наполи" на местном "Олимпико". Команда Симоне Индзаги подходит к поединку безоговорочным фаворитом, демонстрируя отличные результаты в течение последних двух месяцев. "Орлы" выиграли 9 матчей подряд в чемпионате, повторив клубный рекорд 20-летней давности. При этом "Лацио" дважды обыграл "Ювентус" с одинаковым счетом 3:1 – сначала в Серии "А", а позже и в Суперкубке. При этом в последних 5-ти матчах команда Симоне Индзаги забивала не менее двух голов. Зато "Наполи" откровенно проваливает текущий сезон. В последних 5-ти матчах "партенопейцы" одержали только одну победу и потеряли очки в поединках с такими командами как "Парма", "Болонья" и "Удинезе". От зоны Лиги Чемпионов неаполитанцев отделяют уже 11 очков – очевидно, что увольнение Карло Анчелотти ничего не дало, ведь Дженнаро Гаттузо пока явно не сумел вывести команду из кризиса. В трех матчах под руководством Рино "Наполи" проиграл дважды – правда, в одном случае обидчиком "адзурри" стал "Интер", который лидирует в чемпионате. При этом легенда "Милана" и сборной Италии накануне битвы в Риме столкнулся с серьезными проблемами. Точно не сыграет Мертенс, у которого возникли проблемы с бедром. Также под большим вопросом выход на поле Гулама и Кулибали, в то время как в "Лацио" нет существенных кадровых потерь – все лидеры "бьянкочелести" готовы сыграть.
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль"
11 января, 20:30. Лондон, "Тоттенхэм Стэдиум"
В Лондоне встретятся финалисты Лиги Чемпионов 2018/19. "Тоттенхэм" попытается остановить победное шествие "Ливерпуля" в чемпионате, которое насчитывает впечатляющих 11 поединков подряд и началось как раз с победы над "Тоттенхэмом". 27 октября мерсисайдцы обыграли тогда еще команду Маурицио Почеттино со счетом 2:1, а 2 с половиной месяца спустя "красные" подходят к матчу второго круга явным лидером чемпионата, опережая ближайшего преследователя на 13 пунктов. С тех пор в "Тоттенхэме" многое изменилось – вместо Почеттино команду возглавил Жозе Моуринью, под руководством которого "шпоры" несколько приблизились к ТОП-4, отставая от "Челси" на 6 очков. Впрочем, недавно португалец получил неприятный удар – травмировался Кейн, который выбыл минимум до апреля, а другого центрфорварда такого уровня в распоряжении Моуринью просто нет. Очевидно, впрочем, что потерей лучшего бомбардира проблемы "Тотетнхема" не ограничиваются – также травмированы Ндомбеле, Дэвис, Сиссоко, Льорис и Роуз. Все они не выйдут на поле в матче против действующего победителя Лиги Чемпионов. В свою очередь Юрген Клопп все еще не может рассчитывать на Милнера, Кейта, Клайна, Шакири, Матипа, Фабиньо и Ловрена, зато другие лидеры "Ливерпуля" готовы помочь команде продолжить удачную серию.
"Интер" – "Аталанта"
11 января, 22:45. Милан, "Джузеппе Меацца"
Команда Гасперини поедет в столицу провинции Ломбардия. В"Милане его "Аталанта" сыграет против лидера чемпионата "Интера", который опережает "Ювентус" благодаря лучшим дополнительным показателям (разнице забитых и пропущенных мячей). Бергамаски выиграли 4 из 5-ти последних матчей, при этом "Милан" и "Парма" были разбиты с одинаковым счетом 5:0. Команда Гасперини в случае получения очков имеет шанс ворваться в ТОП-4, поскольку "Рома" в отчетном туре сыграет с действующим чемпионом "Ювентусом". Интер победил в 3-х из 5-ти последних поединков, потеряв очки лишь в противостоянии с "Ромой" и "Фиорентиной". "Нерадзурри" могут похвастаться лучшей защитой Серии "А" – в пассиве миланцев всего 15 пропущенных мячей в 18 турах. А вот "Аталанта" второй сезон подряд удерживает статус самого забивной команды чемпионата. Бергамаски отправили в ворота своих оппонентов уже 48 голов – ближайший преследователь ("Лацио") отстает на 8 точных ударов. В общем оба наставника смогут выпустить всех сильнейших исполнителей. Восстановился даже Дуван Сапата – основной форвард "Аталанты", который уже появился на поле в матче прошлого тура против "Пармы".


"Реал" – "Атлетико"

12 января, 21:00. Джидда, стадион имени короля Абдаллы
В финале Суперкубка Испании обладателя трофея определят обе мадридские команды. "Реал" в полуфинале одолел "Валенсию", а "Атлетико" довольно неожиданно обыграл "Барселону", перевернув ход игры в последние минуты матча. Интересно, что только новый регламент Суперкубка позволил обеим командам принять участие в турнире, но теперь трофей гарантированно полетит из Саудовской Аравии в Мадрид. Вопрос только один – в чьем самолете. "Реал" и "Атлетико" занимают 2 и 3 места Примеры соответственно, а в турнирной таблице команды разделяют 5 очков. В последних турах чемпионата оба коллектива демонстрируют примерно одинаковые результаты – "сливочные" одержали 9 пунктов в 5-ти матчах, у "матрасников" на балл больше. Уже в воскресенье вечером одна из команд пополнит клубный музеем первым трофеем в 2020 году – фаворитом считают "Реал", но недооценивать команду Диего Симеоне нельзя. "Барселона" подтвердит. Диего Симеоне получил свежую потерю – Коке травмировался в матче с "Барселоной" и уже покинул расположение команды. Также пропустят финал травмированные Коста и Тома Лемар. У "Реала" не сыграют те же исполнители, которые пропустили полуфинал – Бензема, Бэйл, Азар и Асенсио.
"Рома" – "Ювентус"
12 января, 21:45. Рим, "Стадио Олимпико"
В воскресенье вечером Вечный город примет второй топ-матч 19-го тура Серии "А". Действующий чемпион "Ювентус" проэкзаменует "Рому", которая сейчас идет в зоне Лиги Чемпионов. Команда Паулу Фонсеки ранее уже отобрала очки у лидера чемпионата, но "волки" никак не могут выдать удачную серию хотя бы из нескольких побед подряд. Вот и после разгромной победы над "Фиорентиной" "Рома" дома неожиданно уступила "Парме". Правда, стоит отметить существенный нефарт "джалоросси", которые нанесли 25 ударов по воротам соперников, но так и не сумели забить хотя бы гол. Зато "Ювентус" выиграл 3 последних поединка чемпионата, но все еще занимает 2 место в Серии "А", ведь имеет худшую разницу мячей, чем "Интер". Туринцам не помогут дисквалифицированный Бентанкур, а также травмированные Хедира и Кьеллини. Паулу Фонсека не сможет рассчитывать на Брайана Кристанте, который на днях подписал новый контракт с клубом до лета 2024 года. У "Ромы" есть опыт успешной игры с "Ювентусом" – в мае команда тогда еще Клаудио Раньери победила "Ювентус" со счетом 2 0 благодаря голам Флоренци и Джеко. Правда, на тот момент туринцы не имели турнирной мотивации, ведь уже гарантировали себе чемпионский титул. Впрочем, нынешние как "Рома", так и "Ювентус", значительно отличаются от тех команд, хотя не забываем, что "старая синьора" уже проигрывала в Риме в текущем сезоне, уступив "Лацио". Впрочем, заметим, что в последний раз "Ювентус" побеждал "Рому" на "Олимпико" еще в мае 2014-го, поэтому прогнозировать действующим чемпионам легкую победу вряд ли стоит.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Тоттэнхэм-Ливерпуль,красные продолжают переть к титулу,но в последних матчах заметил,что команда играет хуже и уже не побеждает так уверено+потери,не уверен,что Ливерпуль выиграет матч,поставлю на ничью:1-1 Рома-Ювентус,когда-то был главный матч в Сериа А,но времена поменялись,Ювентус на высоте,да и Роналду стал чаще забивать,а у Ромы наметилась деградация,да и не они могут остановить Ювентус:0-1 Лацио-Наполи,кризис Наполи подзатянулся,от дна и близко не отодвинулись,Гатуззо ничем команде не помогает,такой Лацио спокойно должен обыграть Наполи:2-0 Реал-Атлетико,главный матч Уикенда,Реал начал внушать уверенность,проблемы только в составе,отсутствие форварда и опытных вингеров может затруднить создание и завершение моментов,Йович и Мариано вряд-ли вытащат,но и Атлетико вряд-ли лучше,с Барсой откровенно повезло,Реал обязан побеждать и отомстить Атлетико за все поражения в финалах:1-0

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