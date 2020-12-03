Реми Кабелла высказался о целях "Краснодара" в Лиге Европы

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Реми Кабелла высказался о целях "Краснодара" в Лиге ЕвропыПолузащитник "Краснодара" Реми Кабелла рассказал о готовности команды к Лиге Европы.

Накануне краснодарцы в рамках 5-го тура Лиги чемпионов противостояли французскому "Ренну". Победа на домашней арене со счетом 1:0 дала возможность гарантированно занять третье место в таблице группы E.

Таким образом, подопечные Мурада Мусаева сыграют весной 2021 года в 1/16 финала Лиги Европы.

"Очень важно, что мы продолжаем бороться за еврокубок. Это отличная новость. Теперь у "Краснодара" одна цель — победа в Лиге Европы, и нам нужно максимально сосредоточиться на этой задаче", — приводит слова Кабелла Sport24.

Заканчивают групповой этап Лиги чемпионов "быки" 8-го декабря. В гостях они сразятся с обеспечившим себе участие в весенней части Лиги чемпионов лондонским "Челси".

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