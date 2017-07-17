Реми может перейти в "Эвертон" или "Марсель"

"Эвертон" и "Марсель" претендуют на нападающего "Челси" Лоика Реми, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, вышеупомянутые клубы хотят воспользоваться тем, что "синие" намерены избавиться от француза, и планируют подписать футболиста этим летом.

Напомним, что прошлый сезон 30-летний Реми провёл на правах аренды в "Кристал Пэлас", сыграл 8 матчей, результативными действиями не отличался. | http://soccernews.ru