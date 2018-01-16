Реми может перейти в "Леванте"

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Реми может перейти в "Леванте"

Французский нападающий "Лас-Пальмаса" Лоик Реми намерен сменить клуб, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, у футболиста произошел конфликт с новым главным тренером команды Франсиско Хемесом. Интерес к форварду проявляет "Леванте".

В этом сезоне 31-летний Реми провел за "Лас-Пальмас" 13 матчей во всех турнирах и забил 6 голов. 

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