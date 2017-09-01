Реми перешел в "Лас-Пальмас"

Форвард "Челси" Лоик Реми стал игроком "Лас-Пальмаса", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист заключил с клубом соглашение до лета 2019 года. Сумма трансфера неизвестна.

В прошлом сезоне Реми играл в аренде за "Кристал Пэлас", где провел 8 матчей.

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